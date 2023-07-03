Palandöken: Esnafın mağduriyeti giderilmeli

EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'lı çalışanlar ile birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi yönünde yapılan çalışmaların yasalaşması için esnafın gözü TBMM'de.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımızın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7200 güne inmesi talebimizin olumlu yönde karşılık bulması, tüm esnaf ve sanatkar camiamızda sevinçle karşılandı. Yapılan çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisinde kısa sürede görüşülerek kabul olması için esnafımız bu görüşmelere kilitlenmiş durumda. Pirim gün sayısının eşitlenmesi ile anayasanın eşitlik ilkesindeki adaletsizlik ortadan kaldırılmış olacak" dedi.

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT'den faydalanmak istediğini ve gözünün TBMM'de olduğunun altını çizen Palandöken, "Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı" diye konuştu.