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Haberler Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı’na uluslararası ilk uçuş yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı’na uluslararası ilk uçuş yapıldı

Rize-Artvin Havalimanı’na uluslararası ilk uçuş yapıldı
DOĞU Karadeniz Bölgesi, Orta Doğu ve Körfez ülkelerden gelen turistlerin akınına uğrarken; 2022'de hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yurt dışı seferi, Maskat Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Umman'a ait SalamAir firması tarafından gerçekleşti. Su takı töreni yapılan uçaktaki yolcular, turizm işletmelerince çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşılandı. Yolcular, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı ve turizm işletmelerince karşılandı. Terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı. Umman'dan Rize- Artvin Havalimanı'na haftada 2 gün gerçekleştirilecek uçuş seferleri ilerleyen günlerde ise haftada 4 güne yükselecek.
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