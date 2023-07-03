Yardım kalemleri de kıdemi yükseltiyor

Brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavandan belirleniyor. Ara zamla asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 liraya çıktı. Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira olarak belirlendi. Bu miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl memur maaş katsayılarına göre belirliyor.

TAVAN ÜCRET NETLEŞECEK

Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olup açıklanacak memur zammıyla birlikte bu hafta yeniden güncellenecek. İşverenin kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde ödeme yapmasında da bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ücret dışındaki yan ödemeler de kıdem hesabına dâhil ediliyor. Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir. Bu ödemelerin dikkate alınması için süreklilik taşıması, kesinlik arz etmesi, işin gereği olarak işyerinde kullanılmak üzere verilmemesi gerekiyor.

PRİMLER DE HESABA KATILIR

Verilen yardımların dâhil edilmesi kıdemi artırıyor. Konut, yemek, eğitim, giyecek, erzak, yakacak, aile, çocuk, sağlık, taşıt ve gıda yardımları, yıpranma, mali sorumluluk, unvan tazminatı, nitelik zammı, teşvik primi, süreklilik arz eden primler kıdem tazminatı hesabına katılır. Kıdem tazminatıyla ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebiliyor. Fazla mesai, yıllık izin ücreti, doğum ve evlenme yardımı, teşvik ikramiyesi gibi süreklilik taşımayan, bir defaya mahsus verilen yardımlar kıdem tazminatına esas ücrete dâhil edilmiyor. Kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma zorunluluğu bulunuyor. Brüt ücret üzerinden verilen kıdeme hak kazanmak için de belirli koşulları taşıyor olmak gerekiyor.

YILLIK İZİN HAKKINI ALIR

Yaş dışındaki emeklilik şartları olan 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle kıdem tazminatına hak kazananlar aynı ya da başka işyerinde yeniden çalışabilir. Mevcut uygulamada aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. EYT kapsamında emekli aylığına hak kazanan herkes kıdemini de alabilecek. Emekli olmak isteyenlerin öncelikle işyerinden istifa etmesi gerekiyor. Biriken ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler.

TAZMİNATINI ALAN KIDEMİNİ SIFIRLIYOR

EMEKLİLİK nedeniyle tazminatını alıp ayrılan, kıdem hakkını sıfırlar. Yeniden aynı işyerinde çalışan için yeni bir çalışma dönemi başlar. Emekli olduğu tarihte kıdemi ödendiği için sıfırlanmış kabul ediliyor. Ancak kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabilir. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmiyor.