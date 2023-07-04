Hassas tarım için yeni İHA teknolojisi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hassas tarımda kullanılacak akıllı uçuş sistemlerine sahip olan ve insansız hava aracı (İHA) üzerine takılabilecek çalkalanma önleyicili depo, değişken oranlı püskürtme ve en az sürüklenmeye sahip ilaçlama pülverizatörü geliştiriliyor. Hassas tarımı desteklemek amacıyla özel olarak yürütülen akıllı uçuş ve ilaçlama planlama kabiliyetine sahip İHA ve alt sistemlerinin geliştirilmesini içeren projede tasarım aşaması tamamlandı. İlk alt sistem; yüksek kapasiteli ve çalkalanmaya karşı dayanımlı ilaçlama deposu, ikincisi ise değişken oranlı ve uçuş planlama rotasına göre ayarlanabilecek ilaçlama bumunu içeriyor. Projede, İHA ve pülverizatör tasarımının ardından hastalık tespiti üzerine yazılım geliştirme ve görüntü alma çalışmaları sürdürülüyor.