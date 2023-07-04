Noterlerde gayrimenkul satışları bugün başlıyor

Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. Bugünden itibaren noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabilecek. Uygulama kapsamında taşınmaz satış sözleşmesi işlemleri noterliklerde de gerçekleştirilebilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Taşınmaz alım satım işlemleri tapu sicil müdürlüklerinin yanı sıra artık ek bir noter ücreti ödenerek noterliklerde de yapılabilecek. Düzenleme ile artık Cumartesi ve Pazar günleri de taşınmaz satış işlemleri yapılabilecek. Ücret taşınmazın değerine göre 500 TL'den az ve 4 bin TL'den fazla olamayacak" dedi.