Aydın’da bu yıl 40 bin ton çilek üretildi

Türkiye'nin önde gele çilek üretim merkezlerinden olan Aydın'da bu yıl 40 bin ton çilek üretimi yapıldı. Sultanhisar Ziraat Odası tarafından 2018 yılında tescil başvurusu yapılan ve 2020 yılında Coğrafi İşaret Tescil belgesi alınan Sultanhisar'da, yaklaşık 9 ay boyunca hasat edilen çilek üretiminde sezon sona erdi. Yılmazoğlu, Aydın'ın ülkede çilek üretiminde 2'nci sırada yer aldığını belirterek, "Çilek üretiminde Türkiye 440 bin ton ile dünya dördüncüsü ülkeler arasında yer almakta. Aydın ise Türkiye ikincisidir. 40 bin ton çilek üretimi yapılan ilimizde Sultanhisar ilk sırada. Ziraat Odamıza kayıtlı ve ilçemiz sınırları içinde ortalama 8 bin dekar alanda, bin 151 tarım parselinde yaklaşık 400 çiftçimiz tarafından çilek yetiştirilmekte. Sultanhisar çileğinin raf ömrünün uzun olması ve mikroklima bir iklimde yetiştirilmesinden dolayı aroması nedeniyle diğer çileklerden ayrılıyor" dedi.