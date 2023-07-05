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Haberler Ekonomi EGEV’de Hasan Küçükkurt dönemi başladı

EGEV’de Hasan Küçükkurt dönemi başladı

EGEV’de Hasan Küçükkurt dönemi başladı
EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) yeni kaptanı Hasan Küçükkurt oldu. EGEV sekreteryasında, BASİFED ev sahipliğinde gerçekleşen Temmuz ayı İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında EGEV başkanlığını Hasan Küçükkurt'a devreden Mehmet Ali Susam'a teşekkür plaketi verildi. Toplantıda 6 yıl başkanlık yapan Susam dönemine ait çalışmaları anlatan bir de kısa film izlendi. EGEV önceki dönem Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Ali Susam, kendisine gösterilen inceliğe ve vefaya teşekkür etti. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise Mehmet Ali Susam'a teşekkür ederek yeni dönemde kendisinden devraldığı bayrağı İzmir ve Ege için daha da yukarıya taşımaya çalışacağını söyledi.
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