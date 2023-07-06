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Haberler Ekonomi Alkollü içecek ve sigaranın ÖTV tutarında artış yapıldı

Alkollü içecek ve sigaranın ÖTV tutarında artış yapıldı

Alkollü içecek ve sigaranın ÖTV tutarında artış yapıldı
Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı. Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti. Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,81 olarak belirlendi. Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.
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