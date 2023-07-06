Alsancak Limanı için görüşme yapılıyor

İzmir Alsancak Limanı'nın satışıyla ilgili ortaya çıkan iddialara ilk kez Bakanlık düzeyinde açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Alsancak Limanı'nın satışı için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere içinde olunduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, Bakan yardımcılığı seviyesinde görüşme yapıldığını doğruladı.

MAHKEME SATIŞI DURDURDU

Satış ile ilgili potansiyel alıcı ya da telaffuz edilen satış rakamı hakkında bir açıklama yapmayan Bakan Uraloğlu, "Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri yapılıyor ve Alsancak Limanı da bu yatırımların kapsamında. Arkadaşlarımız müsteşar düzeyinde buluştu" dedi. 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredilen İzmir Alsancak Limanı'nın, 2021 yılında Varlık Fonu ile liman ve lojistik yatırımları yapma amacı ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Abu Dhabi Port tarafından satın alındığı öne sürülmüştü. TCDD tarafından işletilen limanın daha önce özelleştirilmesi gündeme gelmiş, Hutchinson Port Holdings ve Global Yatırım Holding ihaleye katılmış fakat mahkeme 1.28 milyar dolarlık satışı durdurmuştu. Daha sonra taraflar anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

TELEFONLAR HİÇ SUSMADI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin iletişim altyapısı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bayramda telefonların hiç susmadığını belirten Uraloğlu, "21 milyar dakikanın üzerinde görüşme kayıtlara geçti. 736 milyon 844 bin 664 adet SMS atıldı. İletişim altyapısındaki hizmetlerimiz artık dünyada örnek olarak gösteriliyor. Milletimiz daha rahat görüşebilsin diye altyapı çalışmalarımızı güçlendirmeye de devam ediyoruz" dedi. Bayramda birbirine kavuşamayan vatandaşı, iletişim altyapısındaki güçlü ve kesintisiz hizmetle kavuşturduklarını ifade eden Uraloğlu, "Bu hizmetlerimizi teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle, biz de yenileniyoruz. Teknolojinin artık bir sınırı yok. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor. Yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.