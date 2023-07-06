İstanbul Havalimanı Avrupa’nın en yoğunu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 26 Haziran - 02 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama 1525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "EUROCONTROL'ün 26 Haziran - 02 Temmuz 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre; en yoğun havalimanları sıralamasında 1 numarada kim var dersiniz? Tabi ki, İstanbul Havalimanı. Türkiye şampiyonlarla uçuyor" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı 1370 uçuşla Amsterdam, 1351 uçuşla Paris, 1314 uçuşla Frankfurt ve 1306 uçuşla Londra havalimanları takip etti..