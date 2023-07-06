İzmir suya zamda adeta rekora koşuyor

Geçtiğimiz yıl Elektrik fiyatlarındaki artışı bahane ederek içme suyu tarifelerine TÜİK tarafından her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Balkanı Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İZSU Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında da bu güne kadar yaptığı zamlara bir yenisini daha ekleyecek. TÜİK tarafından açıklanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre İzmir'de içme suyunda yüzde 6,5'luk fiyat artışı yapılacak. Zamlı tarife Ağustos ayı faturalarına yansıyacak. Böylece İzmir'de konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde ton başına uygulanan ücret 21 liranın üzerine çıkacak.