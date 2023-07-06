Manisa’da 191 çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2023 yılında 191 çiftçiye Modern Bireysel Basınçlı Sulama Sistemleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını belirtti. İl Müdürü Öztürk, "2023 yılında proje uygulaması sonucunda Manisa'da yaklaşık 18 bin 266 dekar arazide modern basınçlı sulama sistemi uygulaması tamamlanmış olacaktır. 191 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe desteği kapsamında toplam 17 milyon 853 bin 281 TL ödeme yapılacaktır. Hibe almaya hak kazanan çiftçilerimizin listesi İl Müdürlüğümüz Web Sitesinin "Duyurular" kısmında ilan edilmiştir. Çiftçilerimizin 24 Temmuz mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir" dedi.