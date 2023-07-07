Bayraklı Beyaz Esya büyüyor

Bayraklı Beyaz Eşya Genel Müdürü Zafer Sungur, ilk olarak 2018'de Menemen'de açtıkları Vestel mağazası sayısını kısa sürede dörde çıkardıklarını belirterek, "Dünya markası bir firmayla çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini en üstte tutan bir şirketiz. Bunun için de çok çalışıyoruz" dedi. Menemen ve Aliağa'da ikişer olmak üzere toplamda dört Vestel Mağazası ile İzmirlilere hizmet ettiklerini anlatan Zafer Sungur, "Şirket olarak birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Bunun için de müşterilerimize her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Peşin fiyatına 10 taksit kampanyamız var. Vatandaş, aldığı hiçbir ürün için vade farkı ödemiyor. Enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde bu kampanya da İzmirlilere büyük kolaylık sağlıyor. Bununla ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz" dedi.