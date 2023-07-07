Karavancılar Soyer’e tepkili

Karavancıların yer sorunu için belediyeden söz aldıklarını ancak bir daha bu sözün tutulmadığını ifade eden İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Durukan, sorunun çözülmemesi durumunda İzmir'in bütün ilçelerinde karavanların yolları kapatarak eylem yapacağını söyledi. Özellikle pandemi döneminden sonra yaygınlaşan bir tatil yöntemi olan karavancılık, yaz ayının gelmesiyle beraber tekrardan ilgi odağı olmaya başladı. Türkiye'nin en büyük karavancılık derneği olan İzmir Kamp ve Karavan Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Durukan, kentte karavancılık anlamında yaşanılan sorunları anlattı.

PROTESTO EDECEKLER

Durukan, kendilerine makul ücretlerle kamp alanı sunmadığını belirterek, "Belediyeler bize ekonomik anlamda kamp alanları sunmuyor. Özel sektöre kıyasla çok daha pahalı alanlar sunuluyor bize. Karavancıların büyük bir kısmı emekli. Çok büyük kısmı otellerde kalabilecek maddi durumu olmayan insanlar. Avrupa standartlarında maaşa oranla kamp alanları çok daha ucuz. Belediyelerin bize 100 - 150 TL gibi ücretlerle alan vermesini istiyoruz" dedi. Kendilerine sorunun çözümü noktasında söz verildiğini söyleyen Başkan Durukan "Biz dernek olarak sürekli belediyelerle toplantı yapıp görüşüyoruz ama pinpon topu gibi olduk. Önümüze duvar örüyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bize 3 kamp sözü verdi ve yerlerini belirledi. Hadi başlayalım demek için yeniden randevu alamıyoruz. Tüm karavancıları toplayıp eylem kararı aldık" diye konuştu.