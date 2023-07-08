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Haberler Ekonomi Depremzedeye 500 bin TL hibe destegi

Depremzedeye 500 bin TL hibe destegi

Depremzedeye 500 bin TL hibe destegi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere konut tesliminin eylül-ekim aylarında başlayacağını açıkladı. Öte yandan Bakan Özhaseki, "Kendi evini yapacak depremzede ye de 500 bin TL hibe verilecek" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da Yerinde Dönüşüm Modeli Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Özhaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül-ekim ayında depremzedelere teslim edileceğini belirtirken bir yıl içerisinde ise 313 bin konutun bitmesinin planlandığını dile getirdi. Öte yandan Özhaseki, depremzedelere ilişkin yeni destek paketini de açıkladı. Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek. Ayrıca kendi yapısını inşa edecek afetzedelerin konut için 500 bin ile 800 bin TL, iş yeri için 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi kullanabilecek.
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