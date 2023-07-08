“İzmir esnafının tüm sorunlarını çözeceğiz”

Birlik binasında Medya temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda esnafın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Başkanlık görevine başlayan Yalçın Ata, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirleyerek esnaf ve sanatkarın tüm sorunlarının çözümü için kolları sıvadıklarını belirtti.

BİRLİK OTELİ YURT OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 24 yıl önce 49 yıllığına cüzi bir ücretle kiralanan Buca Kaynaklar'daki Birlik Oteli'nin yıllardır zarara uğradığını ve atıl halde durduğunu belirten Ata, ilk iş olarak bu oteli esnafa kazandıracaklarını belirterek 40 dönüm alana kurulu olan ve içerisinde yüzme havuzu, 3 düğün salonu ve konaklama yerlerinin bulunduğu otelin 6 yıldır zarar ettiğini anlattı.

"HİZMET İÇİN VARIZ"

Başkan Yalçın Ata, "Bu otel zarar ediyor geçmişten beri hiç kara geçmedi. İlgisizliğe terk edildi. Esnafın emeğine yazık. Bu otelimizi 1 ekimden itibaren 30 Mayıs 2024'e kadar esnafımızın öğrenci olan kız çocuklarına çok cüzi bir ücretle yurt olarak hizmet vermesini sağlayacağız. Burada kız öğrencilerimiz, hem yemek hem de barınma ihtiyaçlarını karşılayacaklar" dedi. İzmir'de sanayi siteleri, tamirciler, oto galericiler ve mobilyacılar başta olmak üzere birçok esnafın toplu halde hizmet verebilmeleri için bir yer arayışı içinde olduklarını söyleyen Ata, merkezi ve yerel yönetimle görüşerek esnafın tüm sorunlarını çözeceklerini belirtti. Kemalpaşa'da yapılan Lojistik Merkezi'nde yer almak istediklerini belirten Başkan Ata, "Burada biz de esnaf ve sanatkarlar olarak yer almak istiyoruz. İzmir Ticaret Odası , Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası var. Ama biz yokuz. Esnaf Birliği 230 bin üyeli bir kuruluş ve İstanbul'dan sonraki en büyük esnaf odaları birliğidir. Bir önceki yönetim hiçbir şekilde bu konuda bir çalışma yapmadı. Ama biz yeni yönetim olarak esnaf ve sanatkarımızın toplu halde faaliyet gösterebileceği alanlarla ilgili üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Biz esnaf birliği olarak en büyük ve en çok üye sayısına sahip odaların başkanlarını yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev verdik. Tüm arkadaşlarımla birlikte esnaf ve sanatkarımıza hizmet etmek için varız. Biz esnafın sesi olacağız" dedi.