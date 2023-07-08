Sınır kapılarında vergi zammı yoğunluğu

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti. Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğradı. Ardahan'da da çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş sınır kapısından giriş çıkış yaparak vergi artışından kurtulmak istedi. Ardahan'daki Aktaş sınır kapısında belki de tarihinin en yoğun günü yaşandı.