Vergi ve harçlarda düzenlemeye gidildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre KDV, harçlar, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım bedeli, tüketici kredilerinde BSMV ve şans oyunları vergisi yeniden düzenlendi. KDV yüzde 20'ye çıktı, yurt dışı cep telefonu kayıt ücreti 20 bin oldu, pasaport dâhil harçlar yüzde 50 arttı. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10'a çıkarıldı. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Son artışla beraber pasaport harçları; 6 aylık pasaport için 1034 lira, 1 yıllık 1512 lira, 2 yıllık 2469 lira, üç yıllık 3507 lira ve 3 yılın üzeri için de 4 bin 943 lira oldu.