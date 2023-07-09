Evlenmenin bedeli toplam 450 bin lira

Evlenmek isteyenlerin öncelikle bir birikime sahip olması gerekiyor. Çünkü ilk andan itibaren yapılan bütün hazırlıklar dikkate alındığında toplamda ortaya bir rakam çıkıyor. Bu sebeple de evlilik teklifinden düğün gününe kadar yapılan tüm harcamaları araştırıp yazdık.

Bu hazırlıklar düğüne kadar olan sürecin tamamını kapsıyor.

Yapılan bu hesaplamalarda orta gelirli iki ailenin çocuklarını evlendirdikleri zaman onları bekleyen masrafın güncel rakamlarını ortaya çıkardık.

NİŞAN MASRAFI 30 BİN TL

İzmir'de evlilik hazırlığı yapanlar ihtiyacı olan malzemeleri almak için genellikle Kemeraltı Çarşısı'nı tercih ediyor. Evliliğe karar verdiğiniz anda nelere ihtiyaç var neler almanız gerekiyor ya da bütün bunları nereden alırsanız daha uyguna gelir gibi konu araştırmaları yapılmaya başlıyor. Kemeraltı ise bunun için en uygun yer ama yine de düşündüğünüz kadar ucuz değiller. Genele baktığımızda toplam tutarın ortalama 450- 500 bin TL arasında olduğunu görüyoruz. En başta evlilik organizasyonuna harcanacak para ortalama 3 bin TL tutarken yüzük için de 10 bin TL'ye yakın bir para ödemeniz gerekiyor. Sonrasında isteme için tepsiler, çikolatalar ve çiçekler derken 4 bin TL de ona gidiyor. Bu özel anların fotoğraflanması, ayrıca yapılan dış çekim fotoğrafları 5 bin TL, erkek tarafının istemede taktığı alyanslar 3 bin 200 TL iken geline takılan bilezikler de 40 bin TL'ye yakın tutuyor. Kız tarafının da erkeğe taktığı altınlar da şu anda ortalama 10 bin 800 TL. Eğer nişan olacaksa bunun için de bir organizasyon gerekecek, belki salona ihtiyacınız olacak. Bütün bunlar da ortalama 30 bin TL tutuyor.

Ayrıca nişan elbisesi ve saç-makyaj için de 5 bin TL gidiyor.

KINA GECESİ HAZIRLIĞI

Nişan ve istemenin ardından artık kına ve düğün zamanları geldi. Kına elbisesi 5 bin TL, kına malzemeleri 3 bin TL, kınada dağıtılacak olan kuruyemiş ise 2 bin TL'ye yakın tutuyor. Bunların yanı sıra damatlık ve gelinlik toplamda 40- 50 bin TL arasında tutacaktır. Gelin çiçeği bin TL, düğün fotoğrafçısı 8 bin TL tutarken davul zurna da olmazsa olmaz... Onlar için de 4 bin TL'ye yakın bir ücret ayırmanız gerekiyor.

Düğün salonlarının fiyatları da ortalama 20 bin TL ve misafirlerinizi taşıyacak araçların ayarlanması da gerekecek onun için de 3 bin TL gibi bir miktar ayırmanız lazım.

Düğün takıları da ciddi bir masraf oluşturacak. Kemeraltı'nda çok sayıda kuyumcu bulunuyor en uygunlarını dikkate aldığımız zaman kız tarafının geline taktığı takılar 40 bin TL, damada taktığı takılar ise 10 bin TL, erkek tarafının geline taktığı takılar da ortalama 60 bin TL tutuyor.

HESABINIZI İYİ YAPIN

Bütün bu hesaplamaları dikkate alarak ne kadar masraf etmeniz gerektiğini bilebilirsiniz. Düğün hazırlıklarınızı tamamlarken aynı zamanda ev eşyalarına da bakmanız gerekecek. Yine bu bölgelerden beyaz eşya satan mağazalara girebilirsiniz. Buzdolabı, 18 bin TL, kurutma ve çamaşır makinesi 20 bin TL, mutfak eşyası 15 bin TL, yatak odası takımı 30 bin TL, mobilyalar, 50 bin TL ve televizyon da 10 bin TL tutacaktır. Bütçenize uygun olanları seçmeniz gerekiyor çünkü bu hesaplamaların içerisinde gelin bohçası, damat bohçası ve balayı gibi masraflar da yer almıyor. Eğer bütçenizi çok aşarsanız bazılarından vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz.