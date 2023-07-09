Maaş zamlarıyla birlikte sosyal yardımlar da arttı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdık. Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" dedi. Dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını bildirdi.

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞI

BAKAN Göktaş, "Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1997 TL'den 2 bin 348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL'den 2 bin 811 TL'ye yükseldi.

Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1594 TL'den 1874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3 bin 445 TL'den 4 bin 50 TL'ye, orta silikozis aylığı 3 bin 938TL'den 4 bin 629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4 bin 388 TL'den 5 bin 158 TL'ye çıktı. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.