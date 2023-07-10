Yeni Ercan Havalimanı’nı Başkan Erdoğan açacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yeni Ercan Havalimanı'yla ilgili son bilgileri paylaştı. Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.