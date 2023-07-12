ALOSBİ hız kesmiyor

ALİAĞA Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), hem iş, hem de sosyal yaşam anlamında yatırımcılar ve çalışanlar tarafından daha çok tercih edilen bir bölge olmak için hız kesmiyor. Mevcut yatırımlara ek olarak lojistik depolar, ikmal merkezi, ana dağıtım merkezi, gündüz bakım evi ve kreş, otel, sosyal tesis ile spor tesisi gibi yatırımlarını hızla tamamlanıyor. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, ülke genelinde marka değeri yüksek bir cazibe merkezi olmak üzere bu yola çıktıklarını vurgulayarak "İdeal bir yatırım ortamı yaratmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.