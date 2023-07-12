Rekabet Kurumu’ndan Trendyol’a soruşturma

REKABET Kurumu, Çinli Alibaba'ya ait olan Trendyol'un e-ticaret sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında tarafları dinledi. Rekabet Kurumu Soruşturma Heyeti, yaptığı incelemede Trendyol'un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak haksız olarak avantaj sağladığını belirledi. Bu nedenle Trendyol'a idari para cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Toplantıda, Trendyol'un e-ticaret pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğine ilişkin savunması alındı. Rekabet Kurumu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.