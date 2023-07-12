Yılın ilk yarısında 2 milyar 414 milyon liralık yatırım

AYDIN'DA 2023'ün ilk yarısında kamu yatırımlarına 2 milyar 414 milyon 423 bin TL harcandı. Kentte eğitim hizmetleri 1 milyar 558 milyon 646 bin TL harcamayla yatırımlarda ilk sırada yer aldı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 3. Dönem Toplantısında kentte bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, 2023 yılında uygulanacak 378 projeden 23 adedinin tamamlandığını söyledi.

5 MİLYARLIK ÖDENEK AYRILDI

Vali Aksoy, geriye kalan 355 adet projenin de 227 adedinin devam ettiğini, 19 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 1 adedinin tasfiye edildiğini ve 108 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. Aydın'da hayata geçecek projelerin bedelinin 32 milyar 171 milyon 110 bin TL olduğunu kaydeden Vali Aksoy, "Yatırımların önceki yıllar harcaması 5 milyar 568 milyon 933 bin TL olmuştur. 2023 yılında yatırımlara 5 milyar 160 milyon 483 bin TL ödenek ayrıldı. Bu yılki harcama ise 2 milyar 414 milyon 423 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 24 nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.