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Akkuyu NGS sahasına tam ölçekli simülatör

Akkuyu NGS sahasına tam ölçekli simülatör
AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına, güç ve kontrol ünitelerinin bire bir kopyası olan tam ölçekli simülatör (TÖS) getirildiği duyuruldu. Bu eğitim ekipmanı ile santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı bir eğitimin verilmesi hedefleniyor. Eğitimi tamamlayanların yetkinlik belgesine sahip olacağı bildirildi. Şirketten yazılan yazılı açıklamada, tam ölçekli simülatöre ait ekipmanların çok yakında Akkuyu NGS Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne kurulacağı, kurulumun ardından ise personelin eğitimi için gerekli işlemler başlatılacağı bildirildi.
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