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Beğendik Köprüsü ile 6 milyon lira tasarruf

Beğendik Köprüsü ile 6 milyon lira tasarruf
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, köprünün bölge illere ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Türkiye'nin en yüksek 2'inci köprüsü özelliğini taşıyan ve 3 yıl önce hizmete giren Beğendik (Botan) Köprüsü'nden bugüne kadar 1 milyon 750 bin araç geçerek, yakıt ve zamandan toplam 46 milyon lira tasarruf elde edildi. Köprülerin en büyük özelliği karşı kıyıları ya da uzakları birbirine bağlar. Kalpten kalbe kurulan köprüler gibi biz de insanları birbirine yakınlaştıran köprüler inşa ediyoruz. Niyetimiz hiç kimseyi suyun kenarında bekletmemek. Sevenleri birbirine kavuşturan köprüler inşa etmek" dedi.
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