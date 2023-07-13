Emekli aylıklarına yeni zam gelebilir

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25'lik zammı yetersiz bulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kök ücretlerin artırılmasını, emeklilere de seyyanen zam verilmesini istemiş ve hükümete çağrıda bulundu.

AK PARTİ'DEN YEŞİL IŞIK

Bu açıklamanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Başkanı Abdullah Güler de, çalışanların özlük haklarının artırılması ve enflasyona ezdirilmemesi konusunda çabalarının olacağını söyledi. Bahçeli'nin çağrısına ilişkin ise "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" dedi. Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olması çağrısı yaptı.

EN DÜŞÜK AYLIK 9877 LİRA

Emekliye zamlı aylık ödemeleri 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Aylığını 1-5 Temmuz'da alan memur emeklisine 1 aylık fark verilecek. Memurlar da, enflasyon ve toplu sözleşme farkını 15 Temmuz itibariyle alacak. Ayrıca 14 günlük fark ve 8 bin 76 lira seyyanen zam yatacak. Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı maaşlar 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak. Yüzde 25'lik zamla en düşük emekli memur aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 877 lira olacak. İlk ödeme 15'inde memur emeklilerine yapılacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri de 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında alacak. Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

14 GÜNLÜK FARK YATACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu çalışanlarına maaş ödenmesine ilişkin genelgesine göre, memurlar yüzde 17.55 enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkını 15 Temmuz itibariyle alacak. Enflasyon ve toplu sözleşme farkı 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdiği için memurlara 14 günlük fark da yatırılacak. Ayrıca 8 bin 76 liralık seyyanen zam da yasa çıktıktan sonra hesaplara geçecek. Seyyanen farkın başlangıç tarihi yasada 15 Temmuz'dan olursa buradan bir fark oluşmayacak. Ancak 1 Temmuz'dan itibaren denirse seyyanen zammın farkı da yatacak. Emekliye yüzde 25 zamda 4A, 4B, 4C ayırımı bulunmuyor. EYT'liler de dâhil bütün emekliler bu oranda zam alacak. EYT'li olup ister Mart ister Mayıs ayında dilekçe verilsin başvuran herkes temmuz ayındaki emekli maaşı zammı, refah payından yararlanacak.

SOSYAL HAKLARA DA YANSITILACAK

MEMURA ilave ödeme kıdemde olduğu gibi mali ve sosyal hakların tespitinde esas olan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye hesabında dikkate alınmayacak. Hasta, yaşlı, engelli yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödemeler ise memur maaş katsayısı ile birlikte artıyor. Buna göre, yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 97 liraya, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstüne ödenen aylık da 2 bin 348 liraya çıktı.