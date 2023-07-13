Gram altın yine rekor tazeledi

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının akabinde dün ons altın ve gram altın fiyatları değer kazandı. Altın gram fiyatı tarihinde ilk kez, ons tarafından bulduğu destekle 1640 TL düzeyine dayanarak rekor kırdı. Ons altın güne 1932 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1932 dolar, en yüksek de 1954 doları gördü. Kapanışa doğru 1951 dolardan işlem gördü. Gram altın ise güne 1620 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1619 lira, en yüksek de 1643 lira seviyeleri görüldü. Ons ve gram altında yükseliş yüzde 1 seviyelerinde seyretti.