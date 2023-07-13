Sel bölgesinde prim süreleri 1 yıl ertelendi

BATI Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemeleri 1 yıla kadar ertelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Batı Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne talepte bulunmaları halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Sel felaketi öncesi süresi dolmuş olan borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçlar ile SGK'ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru da 1 yıla kadar ertelenebilecektir" dedi.