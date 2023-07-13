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Haberler Ekonomi Sel bölgesine 2 milyon lira kaynak aktarıldı

Sel bölgesine 2 milyon lira kaynak aktarıldı

Sel bölgesine 2 milyon lira kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Düzce'de 9 Temmuz tarihinde yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını bildirdi. Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirterek, "Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin liraya kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk etapta 2 milyon lira kaynak aktardık" dedi.
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