Ek MTV’de takvim belli oldu

Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 26 milyonun üzerinde araç sahibinden bir defaya mahsus alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne onay verdi. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt, tescili olan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık'a kadar kayıt, tescil edilecek tüm taşıtlar ek MTV kapsamında yer alıyor. Ek MTV ağustos ve kasım sonu olmak üzere iki taksitle ödenecek.

BİR DEFAYA MAHSUS

Depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı nedeniyle tüm taşıtlarda bu yıl için bir defaya mahsus olarak iki katı MTV uygulanacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyon 940 bin olup, etki analizine göre MTV'den bu yıl 32.6 milyar lira gelmesi bekleniyor. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek; ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Örneğin, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846 lira, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin yasalaşmasının ardından, ağustos ayı sonuna kadar 1846, Kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

İLK DEFA KAYITLI OLACAK ARAÇLARDA PEŞİN

YASANIN yayım tarihiyle 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa kayıtlı olacak araçlar için de ek vergi bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Üç yaşına kadar olan (1300 ve altı motor hacmi olanlarda) MTV 2 bin 120 lira olup ek vergiyle birlikte 4 bin 240 lira ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Ek vergiyi taşıt kimin adına kayıtlıysa o ödeyecek. En yüksek MTV ise 202 bin liraya çıkacak.