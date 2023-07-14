Oda’dan Nalbantoğlu’nun iddialarına sert yanıt

İZMİR Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, bir süre önce İzmir Çağdaş Grup Yürütme Kurulu Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun oda yönetimine ilişkin dile getirdiği iddialara yanıt verdi. Kamuoyuna yapılan açıklamada, "Çağdaş Grup Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun, Odamızın hukuk olarak temsilcisi bulunan ve 9 bin meslektaşı temsil eden Oda Başkanımız Sn. Ertuğrul Davudoğlu ve Oda Yönetim Kurulu Sekreterimiz Sn. Mehmet Doğan'a dönük, 'Biri başkan taklidi yapıyor, biri oda sekreteri taklidi yapıyor' şeklindeki ifadeleri 9 bini aşkın üyesi bulunan İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi meslektaşlarımıza yönelik talihsiz sözlerdir. Bu sözlerin Çağdaş Grup'a gönül vermiş meslektaşlarımızı bağlamadığını biliyor, her türlü mesleki ve siyasi edepten, ahlaktan yoksun bu sözleri Çağdaş Grup Yürütme Kurulu Başkanı Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'na iade ediyor ve kendisini dilinden dolayı kınıyoruz" denildi.