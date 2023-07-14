Otomotiv yan sanayii ihracatı 7 milyar doları aştı

TÜRKİYE'DEN yılın ilk yarısında 7 milyar 172 milyon 556 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihracatı yapıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında 17 milyar 336 milyon 757 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 41,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyar 488 milyon 673 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,54 artarak 7 milyar 172 milyon 556 bin dolara yükseldi.