AnadoluJet, faaliyetlerini ‘AJet’ olarak sürdürecek

Anadolujet, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" altında devam ettirecek. Türk Hava Yolları'nın (THY) konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim Kurulumuzca ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettirilmesine karar verilmiştir" denildi.