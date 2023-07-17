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Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’na büyük ilgi

Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’na büyük ilgi
İzmir Tarihi Kemeraltı ve Çevresi adına kaynak oluşturma ve ölçeklendirme konseptiyle kurulan İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılım payları, yatırımcılar tarafından ilgi görüyor. TARKEM liderliğinde Re-Pie Portföy Yönetim Şirketi iş birliğiyle hayata geçirilen ve asgari işlem limiti 50 bin lira olan Fon'nun stratejisi, "Kemeraltı bölgesinde değer artışı kazancı ve gayrimenkul yatırımları yapmak". TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi'nin kalbi Kemeraltı ve çevresinin, Fon'un desteğiyle bölge tarihine yakışır bir görünüme kavuşacağını söyledi.
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