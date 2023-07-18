Gelir testi başvurusu için sona yaklaşılıyor

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında SGK'ya borcu olan sigortalı ve işverenler için mart ayında başlayan başvuru sürecinin 3 Temmuz tarihinde son bulduğunu belirten SGK İl Müdürü Yavuz Kurt "Ancak genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar 31 Temmuz'a kadar gelir testine başvuru yapabilirler" dedi.

5510 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da "gelir testine hiç başvurmayanlardan" 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirileceğini belirten İl Müdürü Kurt "Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (4.471,50 TL) altında çıkar ise GSS prim borçları ilk tescil tarihinden itibaren silinecektir" dedi.