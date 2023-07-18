Güneş ve rüzgar enerjisi üretim fiyatını düşürecek

Tarımsal üretimde dört koldan verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışmaları sürdürülüyor. Çevreci üretimle sürdürülebilirlik hedeflenirken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla üretim maliyetleri de düşecek. Tarımsal üretimde faturalar yenilenebilir enerjiyle düşürülecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, girdi fiyatlarını düşürmek ve çevreci bir üretim zinciri oluşturmak için güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, rüzgâr enerjisi ve jeotermal enerji kullanımını teşvik ediyor. Yenilenebilir enerjiyle üretim yapan ve proje üreten çiftçi Bakanlık tarafından desteklenirken, hem enerji güvenliği sağlanmış oluyor hem de girdi fiyatlarının düşmesiyle kar artıyor. Projelerde kadın, genç ve kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamına yenilenebilir enerji kaynakları da alınarak uygun görülen projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanıyor. Bu kapsamda 2006-2022 dönemleri arasında 300 projeye 136,9 milyon liralık hibe verildi.