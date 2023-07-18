Kamu kurumlarında tasarruf dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla bütün kamu kurumlarına dün tasarruf genelgesi gönderildi. Buna göre taşıt edinimi ve kiralanması, bina yapımı, bakımı ve onarımı işleri, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri başta olmak üzere birçok harcama alanlarında kapsamlı kısıtlamalara gidilecek.

BÜTÜN KURUMLARA GÖNDERİLDİ

Bakan Şimşek'in G20 dolayısıyla Hindistan'a gitmeden önce cuma günü imzaladığı tasarruf genelgesi dün bütün kamu kurumlarına gönderildi. Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin 30 Haziran 2021 tarihli tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandığı anımsatıldı.

İHALE VE MALİYET UYARISI

Genelgeye göre, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamalar gözden geçirilecek. Tedbirlerin uygulanmasına yönelik gerekli adımlar hızlı bir şekilde atılacak. Kurumlar, taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek. Bütçelerde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek.

28 TEMMUZ'A KADAR BİLDİRİLECEK

Faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunulmayacak. İhale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecek. Yapılacak alımlarda ölçek ekonomisinden yararlanarak ihtiyaçların daha düşük maliyetlerle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için gayret gösterilecek. Kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlarda genelgede belirlenen kurallara uymakla yükümlü olacak. İdareler, genelgenin düzenlediği konularda bünyelerinde gerçekleştirdikleri iş ve işlemlerle bu kapsamda elde ettikleri tasarrufları, izleyen dönemde tasarruf imkanı olan alanları bakanlıklar ve diğer idareler aracılığıyla 28 Temmuz'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.