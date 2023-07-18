Mikro yosunlardan jet yakıtı üretilecek

SOCAR Türkiye, biyoyakıt pazarı için önemli bir projeye imza atıyor. Şirket, proje kapsamında deniz suyundaki mikro yosunlardan jet yakıtı üretimine başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin önde gelen entegre endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, teknoloji geliştirerek su bitkilerinden jet yakıtı üretecek. SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon tarafından geliştirilen teknoloji ile deniz suyunda büyüyebilen mikro yosunlar biyoyakıta dönüştürülecek. Şirket ve Technip Energies (T.EN), alglerin biyoyakıt pazarında büyümesini hızlandırmak için güçlerini birleştiriyor. İş birliği kapsamında SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon ve proje ortağı Technip Energies tarafından yapılan analizler sonucunda yıllık yaklaşık 40 bin ton jet yakıtı (SAF) üretimi hedefleniyor.