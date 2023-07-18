Yağışlı havalar nedeniyle patatesin rekoltesi düştü

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde hasadı başlayan yazlık patateste yağışlı havadan dolayı rekolte kaybı oldu. Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın patates üretim merkezi Dinar'da bu yıl 25 dekar alanda patates ekimi yapıldı. Bu yıl mevsimin yağışlı gitmesi sebebiyle oluşan mildiyo hastalığından dolayı üretimde rekolte kaybı yaşandı. Üreticiler bu yıl hedeflerinin 100 bin ton patates üretiminin olduğunu belirterek, "Yağışlar nedeniyle hastalık ortaya çıktığından üretim biraz düştü. Ancak verim iyi ve oluşan fiyattan memnunuz" dedi. Bu yıl patates tarımından hem Dinar hem de Türkiye ekonomisine çiftçilerin katkısının 1 milyar lira olması bekleniyor.