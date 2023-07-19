Denizli’de tarihi enerji yatırımı

TARİHİ bir enerji yatırımına imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 milyon metrekarelik alana 90 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali yapacak. Yılda 180 milyon KWh elektrik üretecek dev tesisin en az 30 yıl Büyükşehir ve Büyükşehir DESKİ'nin enerji ihtiyacını karşılayacak ve üretim fazlası ise şehre sürekli bir gelir kapısı olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün Çivril ilçesinde 1,5 milyon metrekare alanda hayata geçireceği, kurulu gücü 90 MW olacak güneş enerji santralinin ihalesini kazanan şirket ile sözleşme imzaladı.

YEŞİL ENERJİ HAMLESİ

BAŞKAN Osman Zolan, doğa ve çevreyle barışık "yeşil enerji" olarak da adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminden bahsederek, Büyükşehir Belediyesinin çevre hassasiyetini her zaman en üst seviyede tuttuğunu söyledi. Temiz enerji projesiyle doğa ve çevreyi kirletmeden elektrik enerjisi üreteceklerini belirten Başkan Zolan, "Daha önce kurulu gücü 2 MW olan bir güneş enerji santralimiz vardı. Bu projeyle kurulu gücü 90 MW bir güneş enerji santrali daha yapacağız. 365 gün elektrik üretecek bu yatırımla yılda 180 milyon KWh elektrik enerjisi üretmeyi hedefledik" dedi. Altyapıdan üstyapıya, hava kirliliğinden içme suyuna Denizli'nin birçok sorununu çözerek bugünlere geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Enerji de olmazsa olmazımızdır.İnşa edeceğimiz 90 MW gücünde güneş enerji santralimiz ile Büyükşehir DESKİ'mizin en az 30 yıl boyunca elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacağız" dedi.