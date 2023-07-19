Fahiş fiyata rekor ceza

Ticaret Bakanlığı'nın piyasada oluşan arz talep dengesini bozucu eylemleri, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla oluşturduğu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 2023 yılı ilk altı ayında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde haksız fiyat denetimleri kapsamında market denetimi başta olmak üzere toplam 6 bin 673 firma ve 31 bin 129 ürüne ilişkin denetim gerçekleştirildi. Buna ek olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile son dönemde otomotiv sektörüne ilişkin artan şikayetler kapsamında, 648 yetkili bayii denetlendi.

FIRSATÇILARA AĞIR CEZA

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak 10 ilde yaşanan deprem sonrası acil olarak ihtiyaç duyulan malzemelere yönelik e-ticaret pazaryerlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası kesildi. Sıfır kilometre araçlarda stokçuluk yapıldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlerde yer alan hususlara yönelik yapılan denetimler sonucunda ise stokçuluk yaptığı tespit edilen 13 otomotiv bayiine 15 aykırılıktan 2023 yılı ceza üst sınırından olmak üzere toplamda 66 milyon 879 bin TL idari para cezası verildi. Marketlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik İl Murlukleri aracılığıyla yapılan denetimler sonucunda ise orta ölçekli bir markete 74 bin 303 TL ve büyük ölçekli iki markete 891 bin 642 TL olmak üzere 3 markete fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle toplamda 965 bin 945 TL ceza uygulandı.

FİYAT ETİKETİ SAHTEKARLARI

Bu kapsamda, yapılan denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılı ilk altı ayında 369 firmaya toplam 152 milyon 820 bin 477 TL idari para cezası uygulandı. Bazı kötü niyetli esnafın gıda fiyatlarının etiketlerinde oynadığına yönelik ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde ise, ilk 6 ayda 25 bin 409 işyerinde 584 bin 953 adet ürüünden aykırılık tespit edilen 15 bin 894 adet ürün için toplam 14 milyon 991 bin 883 TL idari para cezası uygulandı. Bakanlık açıklamasında "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyatla mücadele üzerinde titizlikle durduğumuz konulardan biri olup, vatandaşlarımızın farklı etiket fiyatlandırmalarından, stokçuluk eylemlerinden, arz talep dengesini bozucu fiillerden korumak ve vatandaşlarımızın menfaatini öncelik edinen çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir" denildi.