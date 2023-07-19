İzmir’e 3 milyarlık teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Buna göre, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Listede İzmir merkezli 113 projede yer alıyor. Bakanlık bu projeler için 3 milyar 212 milyon TL tutarında teşvik verecekken projelerin tamamının hayata geçmesi durumunda bin 652 kişilik daha istihdam sağlanacak.

Projelerin 14'ün yabancı sermayeli iken imalat sektöründe 67, enerji sektöründe 34, hizmet sektöründe 10 ve tarım sektöründe 2 yatırım desteklenecek. Ortakları arasında Zafer Yıldırım ve Zafer Kurşun'un olduğu İstinye Park'ın sahibi Orjin Grup'un Tire'deki 542 milyon TL'lik 2 ayrı güneş enerji santrali projesi 491 milyon değerinde teşvik alacak.

İZMİR'E AMERİKAN HASTANESİ

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları arasında yer alan Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri'nin İzmir'de açmak istediği Amerikan Hastanesi'ne de teşvik verilecek. Şirketin bu yatırımı için 420 milyon TL tutarında destek verilecek.

BİR ŞİRKETE 13 TEŞVİK BİRDEN

Açıklanan bakanlık listesinde bir şirkete verilen 13 ayrı teşvik desteği dikkat çekti. Aga Enerji isimli şirketin İzmir'in Bergama ilçesinde kurmak istediği güneş enerji santralleri için toplamda 207 milyon değerinde devlet teşviği verilecek. Çok sayıda kamu ihalesi alan şirket Ankara-İzmir Hızlı Tren projesindeki altyapı inşaat ihalesini de yürütüyor.

162 MİLYONLUK YATIRIM

Çeşme'deki 30.29 hektarlık Tanay Tabiat Parkı'nın ihalesini alan Su 5 Enerji AŞ ile Sadunoğlu İnşaat da tabiat parkında yapacakları turistik işletme için 162 milyon 653 bin 891 TL değerinde destek alacak. Şirket ek. 150 ünite ve 358 kişi kapasiteli çadırlı kamp alanından oluşacak projeyle birlikte 250 kişilik üç adet lokanta da yapacak. Şirket proje ile 'ÇED Gerekli Değildir' kararı alırken proje tanıtım dosyasında toplam maliyet 85 milyon TL olarak yer alması dikkat çekti. Öte yandan projenin ortaklarından Tekirdağ merkezli Sadunoğlu İnşaat'ın yöneticilerinden Mehmet Zeki Sadunoğlu daha önce Beylikdüzü Belediye başkan yardımcılığı ve AK Parti meclis üyeliği yapmıştı.

BMC'YE 108 MİLYARLIK TEŞVİK

İzmir'in Bornova ilçesinde kurulu bulunan Tosyalı Holding'e ait BMC de fabrika binalarına kuracağı iki ayrı çatı güneş enerji santrali için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 108 milyon 963 bin TL değerinde teşvik almaya hak kazandı.