İzmir’in turizmi rekora koşuyor

İZMIR, 2022 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 153 bin 881 turisti ağırladı. 2023 yılına da hızlı başlayan İzmir turizminde ilk 5 ay verilerine göre, 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 15 artış yaşandı. İzmir'in turizmi, yeni bir rekora doğru ilerliyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2023'ün ilk 5 ayında da İzmir'e yabancı turist ilgisi sürüyor.

YÜZDE 15 ARTIŞ VAR

GEÇEN yıla oranla yüzde 15 artış yaşanan yabancı turist sayısında yılsonu hedefi de güncellendi. 2023 yılının Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında yerli turist sayısında da büyük artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46'lık artış verilere yansırken, Haziranla birlikte sayının artacağı öngörülüyor. İzmir, 2022'de tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 463 bin 380'i yabancı, 690 bin 501'i yerli olmak üzere toplam 2 milyon 153 bin 881 turist ağırladı. 15 Temmuz sonrasında Türkiye limanları kruvaziyer rotalarından çıkarılmıştı. İZTO, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB ve İzmir Vakfı'nın ortak girişimleri neticesinde 6 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geçen yıl İzmir Körfezi'ne demir attı. 2023'ün ilk 6 ayı itibarıyla toplam 38 gemi, 55 bin 182 yolcusuyla Alsancak Limanı'nda ağırlandı.