  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir’in turizmi rekora koşuyor

İzmir’in turizmi rekora koşuyor

İzmir’in turizmi rekora koşuyor

İZMIR, 2022 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 153 bin 881 turisti ağırladı. 2023 yılına da hızlı başlayan İzmir turizminde ilk 5 ay verilerine göre, 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 15 artış yaşandı. İzmir'in turizmi, yeni bir rekora doğru ilerliyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2023'ün ilk 5 ayında da İzmir'e yabancı turist ilgisi sürüyor.

YÜZDE 15 ARTIŞ VAR

GEÇEN yıla oranla yüzde 15 artış yaşanan yabancı turist sayısında yılsonu hedefi de güncellendi. 2023 yılının Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında yerli turist sayısında da büyük artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46'lık artış verilere yansırken, Haziranla birlikte sayının artacağı öngörülüyor. İzmir, 2022'de tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 463 bin 380'i yabancı, 690 bin 501'i yerli olmak üzere toplam 2 milyon 153 bin 881 turist ağırladı. 15 Temmuz sonrasında Türkiye limanları kruvaziyer rotalarından çıkarılmıştı. İZTO, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB ve İzmir Vakfı'nın ortak girişimleri neticesinde 6 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geçen yıl İzmir Körfezi'ne demir attı. 2023'ün ilk 6 ayı itibarıyla toplam 38 gemi, 55 bin 182 yolcusuyla Alsancak Limanı'nda ağırlandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA