Dolar kurundaki yükseliş altına değer kazandırdı

ALTININ gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,4 üzerinde 1.713 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.360 liradan satılıyor.

DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

DÜN yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısından sonra faiz artırımına son vereceğine yönelik öngörülerin güçlendiğini söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.