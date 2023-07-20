Katar, Türkiye’ye yatırımlar yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının ikincisi, Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Sarayı'nda gerçekleştirildi. İş forumunda, iki ülkeden, başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden yaklaşık 300 iş insanı bir araya geldi. İkili ve çoklu görüşmelerin gerçekleştirildiği görüşmelerde yeni iş birliği imkanları değerlendirilirken, yatırım fırsatları ele alındı. Türkiye ve Katar arasındaki dış ticaret hacminin nasıl artırılacağı ve üçüncü ülkelerde hangi iş birliklerinin hayata geçirilebileceği gibi konular da görüşüldü. Heyette bulunan iş insanları, açıklamada, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, Katarlı iş insanlarının Türkiye'deki mevcut yatırımlarını artırarak yeni alanlara girmek istediğini belirtti. İş insanları, görüşmelerin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından verilen yemeğe de katıldı.

SAĞLIK, TARIM VE SAVUNMA

DEİK Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Başar Arıoğlu, aralarında sıcak ilişkiler bulunan Orta Doğu'nun iki karşı köşesindeki iki ülkenin iş birliğinin her geçen gün arttığını belirterek, politik ve siyasi sıcaklığın iş ortamındaki sıcaklığa da dönüştüğünü, karşılıklı yatırımların artması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi. Başar Arıoğlu, ülkeler arasında sağlık, finans, turizm ve tarım gibi birçok alanda ortak yatırım yapılabilecek birçok alan bulunduğunu, bunların planlarının yapıldığını belirterek, Katarlı iş insanlarının Türkiye'de en çok yatırım yapmak istediği alanlar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de kendisini ispatlamış bazı sektörlerimiz oluştu. Bunlardan bazıları sağlık, tarım ve savunma sanayisi... Katarlı yatırımcılar bu alanlarla çok ilgili. Yüksek teknolojilerde ve bilgisayar teknolojilerinde Türkiye'nin çok büyük yeteneği var. Orta Doğulu yatırımcılar, bu yetenekten de istifade etmek istiyor. Bu alandaki küçük şirketlere yatırım bekliyoruz. Katar'da faaliyet gösteren, gıda üretimi, ticaret ve sağlık konusunda faaliyet gösteren Türk restoran var. Burada Türk ismini çok güzel yaşatıyor."

VERGİSİZ ÜRETİM İMKANI

Arıoğlu, Katar'ın serbest bölgeleri bulunduğunu ve bu bölgelerde yatırımcılara çok avantajlı imkanlar sunulduğunu, vergisiz üretim yapma imkanı tanındığını ifade etti. Bunu kullanarak Türk firmalarının bölgede bir üretim üssü ve lojistik üs oluşturmasının mümkün olduğunu vurgulayan Arıoğlu, "Özellikle bütün bölgeye hizmet edecek, yani İran, onun arkasında Pakistan ve Hindistan pazarlarına, bu tarafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük ülkeler var. Bu ülkelere hizmet etmek için Katar'da bir üs oluşturmak çok mantıklı ve makul hale geldi" dedi.

ANLAŞMALAR İMZALANDI

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise Katarlı yatırımcıların Türk teknoloji firmalarına çok pozitif ilgisi olduğunu dile getirerek, "Özellikle bugün sanal hastaneleri olan iş dünyasından önemli bir temsilciyle bir araya geldik. Yine Katarlı dostlarımızdan akıllı şehirler alanında, özellikle akıllı teknolojiler alanında ilgi var. Bununla beraber oyun teknolojilerine ilgi var. Oyun sektörü pazarında Türkiye; Avrupa'da birinci, dünyada ikinci. Bu gerçekten bizim için çok önemli" dedi.