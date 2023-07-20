Türkiye İktisat Kongresi 2023 İzmir’de başladı

İZMİR'DE düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023 programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "2028'de 100 milyon turiste ulaşacak bir Türkiye var. Bu 100 milyon turistten nasibini almak üzere her ekonomik birimimizin mücadeleye girmesi gerekiyor. Türkiye'de her alanda kendimizi yenilmemiz, günlük kısır tartışmaların dışında tarihten gelen ödev ve görevlerimiz çerçevesinde yeniden şekil almamız gerekiyor" dedi. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İzmir Valiliği iş birliğiyle düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi 2023, aslına uygun olarak yeniden yapılan İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirildi.

1923 yılının şubat ayında düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde düzenlenen programa, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanları, iktisatçılar, maliyeciler, bürokratlar ve diğer iktisat profesyonelleri katılım sağladı. İki gün boyunca düzenlenecek 30 oturumda, İslamiyet'in ilk devrilerinden günümüze iktisat politikaları, teorileri, kurumları, uygulamaları ve iktisadi dönüşümler ele alınacak. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin de katkı sağladığı etkinlik çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım, sanayi, ticaret, turizm, finans ve kalkınma yolculuğu masaya yatırılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen "İzmir'in Dünü ve Bugünü" sergisine de ev sahipliği yapacak olan etkinlik, ilgili herkesin katılımına açık olacak.