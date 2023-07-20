Türkiye’den 46 ülkeye bal ihracatı

TÜRKİYE'NİN önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Almanya ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkede ağızları tatlandırdı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 5 bin 119 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan da 16 milyon 804 bin 88 dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde ABD, Almanya ve İsrail başta olmak üzere 46 ülkeye Türk balı satıldı. Ocak-haziran döneminde ABD'ye 7 milyon 220 bin 617, Almanya'ya 2 milyon 347 bin 366 ve İsrail'e de 1 milyon 923 bin 859 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suudi Arabistan, Hırvatistan, Venezuela, İsveç, Özbekistan ve Kamerun'a da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.