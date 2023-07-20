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Haberler Ekonomi Türkiye’nin ilk uzun menzilli ihbar radarı ERALP envantere giriyor

Türkiye’nin ilk uzun menzilli ihbar radarı ERALP envantere giriyor

ERALP, tüm hava hedeflerini çok uzak mesafelerden tespit ve takip edebiliyor.

Türkiye’nin ilk uzun menzilli ihbar radarı ERALP envantere giriyor
HAVA Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yönetiminde, ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen Türkiye'nin ilk uzun menzilli milli erken ihbar radar sistemi olan ERALP, envantere girmek için gün sayıyor. ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektrooptik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak. Şirketin son dönemde dikkati çeken ürünlerinden ERALP Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi de IDEF 2023'te sergilenecek.
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