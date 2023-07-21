BAE ile uzay ve yapay zeka işbirliği yapılacak

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında teknoloji ve yatırım alanında imzalanan anlaşmalarla uzay ve yapay zeka dahil çeşitli konularda işbirliğine gidileceğini bildirdi. Kacır, Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sırasında imzalanan anlaşmaları değerlendirdi.Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile yatırımcılara yönelik şeffaf bir yatırım ortamı için yasal bir zemin oluşturulduğunu belirten Kacır, karşılıklı yatırım ikliminin güçlendirilmesiyle ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

MİLLİ UZAY ARACIMIZ İMALATA HAZIRLANDI

TÜRKIYE Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya Türk astronot göndermek hedefiyle başlatılan proje kapsamında belirlenen adayların yoğun çalışma içinde olduklarını, Ay'a gidecek araçta ise kritik dizayn aşamasının bitme noktasına geldiğini bildirdi. Yıldırım, Türkiye'nin "Milli Uzay Programı" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Programın tüm hedeflerde ilerlediğini belirten Yıldırım, şu an gündemlerinde olan en önemli konulardan birinin uzaya gönderilecek ilk Türk uzay yolcusu olduğunu söyledi.